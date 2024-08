Wereldwijde protesten tegen regering-Maduro, oppositieleider laat zich zien

Ook in de Venezolaanse hoofdstad Caracas kwamen vandaag duizenden aanhangers van de oppositie bijeen om naar een toespraak van oppositieleider Maria Corina Marchado te luisteren. In tientallen andere steden in het land gingen betogers ook de straat op.

Marchado werd in aanloop van de verkiezingen uitgesloten van deelname en dook na bekendmaking van de verkiezingsuitslag voor haar eigen veiligheid onder. De oppositieleider verschijnt sindsdien zelden in het openbaar vanwege het risico om dan te worden gearresteerd.

In aanloop naar de demonstratie riep Machado op "vastberaden en verenigd" te blijven ondanks de bedreigingen. "Ze proberen ons bang te maken, te verdelen, te verlammen en te demoraliseren. Maar dat zal niet lukken omdat ze volkomen verankerd zijn in leugens en geweld", schrijft ze op X.

Miljoenen het land ontvlucht

Als gevolg van de politieke en economische crisis hebben meer dan zeven miljoen mensen, een kwart van de totale bevolking, het land in de afgelopen jaren verlaten.