Twee goals, zes punten: AZ nog foutloos in eredivisie na weer een minimale zege

AZ heeft ook in de tweede wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen een minimale zege geboekt. Zonder veel sprankeling werd NEC, dat maar twee van z'n laatste tien duels in Alkmaar had verloren, met 1-0 verslagen.

AZ was vanaf de aftrap de betere ploeg en kwam na een kwartier op 1-0: Sven Mijnans schoot een vrije trap in de verre hoek, de hoek van doelman Robin Roefs.

Afgekeurd doelpunt

Tien minuten later scoorde Mijnans uit de rebound, na een pegel van Troy Parrott op de lat. Bij de uithaal van de Ier stond Mijnans echter buitenspel en dus telde de goal niet.

Na rust drong AZ aan, maar de 2-0 viel niet. Parrott, die deze zomer voor een miljoenenbedrag naar Alkmaar kwam en topscorer Vangelis Pavlidis moet doen vergeten, had zijn vizier nog niet op scherp staan. Roefs keerde twee schoten van de Ier en eentje van Ibrahim Sadiq. Een schot van Peer Koopmeiners belandde ook nog op de paal.

NEC stelde er één kans tegenover: Rober González stuitte op de voet van AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Vorige week was de ploeg van Maarten Martens met 0-1 te sterk voor Almere City. NEC staat na twee duels nog met lege handen, want vorige week werd er met 2-1 verloren van FC Twente.