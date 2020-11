'Uber zette personeel in Amsterdam onder druk om akkoord te gaan met ontslag'

Technologiebedrijf Uber heeft medewerkers in Amsterdam onder hoge druk laten tekenen voor ontslag in ruil voor een financiële compensatie. Daarmee omzeilde het bedrijf de Nederlandse ontslagregels, blijkt uit onderzoek van NRC. De krant bekeek de ontslagronde op het internationale hoofdkantoor van eerder dit jaar, waardoor zo'n tweehonderd banen moesten verdwijnen.

Voor de personeelsleden die weg moesten, vroeg het bedrijf een collectieve ontslagronde aan bij het UWV, dat bekijkt of de ontslagen rechtmatig zijn. Maar op het UWV werd door het Amerikaanse bedrijf niet gewacht. Nog voor de procedure was afgerond, hadden de meeste personeelsleden al getekend voor een vertrekregeling.

Die regeling werd onder hoge druk opgedrongen, zo blijkt uit gesprekken van NRC met negen oud-personeelsleden. Getroffenen konden de dag dat zij hoorden dat ze konden vertrekken al niet meer inloggen in bepaalde systemen. Ook kregen ze dagelijks herinneringen om toch maar voor de regeling te tekenen, en werd hun gemeld dat hun functie simpelweg ophield te bestaan.

Bezwaren van UWV

De meeste personeelsleden tekenden, zo'n tien medewerkers niet. En het UWV heeft na vijf maanden nog altijd geen uitsluitsel gegeven of de ontslagronde wel of niet rechtmatig is. De ondernemingsraad van Uber, vakbond FNV en het UWV stellen dat het bedrijf er grote moeite mee had om de ontslagronde te onderbouwen. Ook werd de ondernemingsraad niet op tijd ingelicht.

"Bij Uber moest alles vooral heel snel", zegt FNV tegen NRC. "Op dag 1 werd het in Amerika aangekondigd, op dag 7 moest alles in Nederland geregeld zijn. Vaststellingsovereenkomsten zijn onder tijdsdruk en zonder goede voorlichting getekend. Uber heeft dit gewoon doorgedrukt."

Nederlandse regels gevolgd

Uber zegt in een reactie in NRC dat de Nederlandse ontslagregels "volledig zijn toegepast". "Afscheid nemen van collega's is nooit ongecompliceerd of eenvoudig, zeker niet in de huidige omstandigheden." Volgens het bedrijf heeft de ondernemingsraad "de juiste informatie" gekregen. "Deze informatie hebben zij destijds als voldoende beoordeeld, wat heeft geleid tot een positief advies van de ondernemingsraad."

Het bedrijf wil in 2022 verhuizen naar een nieuwbouwlocatie op de Zuidas in Amsterdam, waar het Uber 30.000 vierkante meter gaat huren. Die plannen gaan gewoon door, aldus Uber in NRC.