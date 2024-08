Jongen (8) vermist in zee bij Rotterdamse Maasvlakte

In Rotterdam is een jongen van 8 jaar vermist geraakt in zee bij de Noordzeeboulevard op de Maasvlakte. Hulpdiensten hebben ruim een uur naar hem gezocht met drones, helikopters, jetski's, boten en een duikteam, schrijft regionale omroep Rijnmond. Maar zonder resultaat.

De zoekactie is voor vandaag gestaakt, meldt de politie. De stroming en het getij maken dat het niet meer aannemelijk is dat de jongen gevonden wordt op de plaats waar hij te water is geraakt. Morgen wordt verder gezocht.

Een andere jongen die tegelijkertijd op dezelfde plek vermist raakte, werd wel snel gevonden en levend uit zee gehaald. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.