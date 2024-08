Twente morst punten door gelijkmaker in blessuretijd van Spartaan Lauritsen

Met een rake kopbal in blessuretijd heeft Tobias Lauritsen zijn club Sparta aan een punt geholpen op bezoek bij FC Twente. De Tukkers dachten weg te komen met een rake strafschop van Sem Steijn, maar dat bleek niet genoeg om te winnen: 1-1.

De thuisploeg was in Enschede tijdens een oersaaie eerste helft de minst slechte van de twee. Weinig lukte bij de Tukkers, ondanks het overwicht in balbezit. De grootste kans kwam bij een zeldzaam voortvarende aanval van de bezoekers.

Sparta-spits Lauritsen kwam in kansrijke positie door het uitstekende inzicht en balgevoel van Arno Verschueren. Maar op aangeven van de Belg schoot de lange Noorse spits keurig langs de keeper, maar wel tegen de paal.

Twente verloor aan het eind van de eerste helft spits Sam Lammers. De zomeraanwinst kwam na een behandeling aan zijn schouder terug binnen de lijnen om de laatste minuten vol te spelen, maar bleef vervolgens achter in de kleedkamer.

Attractievere tweede helft

Met invallers Daan Rots en Younes Taha liet de ploeg van trainer Joseph Oosting in de tweede helft veel meer zien van de aanvallende intenties. In de buurt van het doel van Nick Olij komen was echter nog steeds niet makkelijk, omdat trainer Jeroen Rijsdijk de Sparta-defensie strak georganiseerd had.

Carel Eiting kwam het dichtst bij een doelpunt. De Twente-middenvelder haalde uit van ruime afstand en raakte de lat. Daarna waren er ook plots kansen aan de andere kant, waar eerst keeper Lars Unnerstall op de proef werd gesteld door Mohamed Nassoh. Unnerstall, die al onderweg was naar de linkerhoek van zijn doel, smeet zichzelf knap de andere kant op om de inzet van de Spartaan te keren.

De volgende Rotterdamse kans kwam weer van spits Lauritsen, die uit moeilijk hoek met zijn sterke linker hard tegen de buitenkant van de paal schoot.

Invaller Rots wist wat Twente nodig had om de wedstrijd open te breken, een strafschop. Hij verraste tegenstander Pelle Clement, die de bal weg wilde werken maar daarbij ook Rots raakte. Vanaf de stip schoot Steijn de 1-0 binnen, die met nog een kwartier op de klok genoeg leek voor drie punten.

Maar in blessuretijd was daar wederom Lauritsen. De lange spits had ditmaal wel het geluk aan zijn zijde en kopte raak uit een fraaie voorzet van de ingevallen debutant Ayoub Oufkir.