FNV: sla Black Friday dit jaar over • Werkgeversplan voor 'vrijwel normaal leven'

Een coronateststraat in Beek en Donk in Noord-Brabant is afgelopen nacht met zwaar vuurwerk vernield, schrijft het Eindhovens Dagblad. De teststraat was pas een paar dagen open. Het was een sneltestlocatie voor ondernemers, die op initiatief van een huisarts en een ondernemer was opgezet vanwege personeelsproblemen die ontstaan als werknemers moeten wachten op de uitslag van een coronatest.

Een naastgelegen isolatiepost voor mensen met een coronabesmetting is wel gespaard gebleven, schrijft de krant.

Burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek zegt over de daders: "Ze kunnen zich maar beter zo snel mogelijk zelf melden, want vroeg of laat gaan we ze vinden. We mogen dit als samenleving niet tolereren."