Demonstratie Toulouse tegen sluiting niet-essentiële bedrijven • Drukte in Brabantse natuurgebieden

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede belandde met corona in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis. In een open brief in dagblad Tubantia beschrijft hij hoe hij zijn coronaziekbed heeft beleefd. Hij had vijf dagen 40 graden koorts. "Ik voel hoe ik aan mijzelf ontglip, los moet laten, af moet haken en dat nog steeds absoluut niet wil. 'Nee, we gaan niet in coma'."

Van Veldhuizen (57) lag anderhalve week in het ziekenhuis en zag boven zijn zuurstofmasker uit "witte gestalten, brillen, kapjes, paarse en groene netjes op het haar". Hij hoorde "vervormde stemmen, gedempte geluiden". Iedereen is iedereen, was zijn beleving. "Corona staat als een muur tussen ons in en ontneemt ons onze identiteit."

"Ze hebben mij gered. Zo simpel is het. En niets is minder vanzelfsprekend. De oprechte steun en zorg, van alle kanten uit heel mijn leven, heeft mij enorm geholpen. Het was een groot en overweldigend cadeau, dat ik alle dagen bij mij draag en mij sterkt."