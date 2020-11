Curaçao versoepelt avondklok • Steeds vaker voor tweede keer corona

Er zijn maar een paar dingen die echt helpen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en daaronder zijn mondkapjes dragen en goed ventileren. Dat zegt scheikundige Jos Lelieveld in het AD. Lelieveld is specialist in het verband tussen luchtkwaliteit en gezondheid en is een van de mensen waarop de Duitse overheid een beroep doet over corona-adviezen.

Hij verbaast zich over het Nederlandse beleid waarbij er lang van werd uitgegaan dat er geen wetenschappelijk bewijs was dat mondkapjes helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. "In Azië hebben ze dat al lang en breed aangetoond, dat bewijs heeft Nederland blijkbaar nooit bereikt. Je moet alleen wel zorgen dat minstens tachtig procent van de mensen ze dragen. Dan pas werkt het echt."