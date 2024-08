Vanavond op tv: Oekraïens offensief in Koersk-regio • Villa's veroveren camping • Tibet betaalt prijs modernisering China

De impact van economische modernisering in Tibet

De Chinese economie piept en kraakt. Het land worstelt met problemen op de vastgoedmarkt, de consument houdt de hand op de knip en jongeren kunnen geen werk vinden. En dus moet het anders, weten ook de beleidsmakers in Peking. Ze zetten in op modernisering van de economie en op groene groei, zoals elektrische auto's en hernieuwbare energie. Dat voor die verduurzaming wel een prijs wordt betaald, blijkt in de provincie Tsop het Tibetaanse hoogplateau Qinghau, op het Tibetaanse hoogplateau.