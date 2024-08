Vastgelopen Nieuwegein wil dat afsluiting A2 volgend weekend 'heel anders' verloopt

'Kan nu even niet anders'

De A2 is dicht omdat er groot onderhoud nodig is aan het asfalt. De bestaande toplaag wordt vervangen door een stillere variant. Vooraf was gewaarschuwd dat dit zou kunnen leiden tot vertragingen van ongeveer een uur.

"Gisteren is dat iets meer geworden vanwege de complicerende factor dat het regende", zegt Johan de Boer van Rijkswaterstaat. "In Nederland kunnen we op bepaalde trajecten goed omleiden, en dat is hier ook gebeurd, maar het is gewoon druk. Eigenlijk is het gewoon een kransslagader die je afsluit en dat moet je normaal gesproken niet willen, maar het kan nu even niet anders."

Maandag evalueren Rijkswaterstaat en de gemeente het afgelopen weekend en kijken ze hoe en of de problemen van gisteren de komende weekenden te voorkomen zijn. Daarbij moet ook vooral gekeken worden naar de navigatiesystemen, vindt Van Beukering. "Dat mensen niet deze kant op worden geleid als het hier echt helemaal vaststaat."