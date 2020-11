De mens én creatieveling Ziyech brengen Chelsea steeds meer in vervoering

Hakim Ziyech - Getty

Afgelopen donderdag was het precies een jaar geleden dat Chelsea-fans kennismaakten met een wervelende Hakim Ziyech. In het knotsgekke Champions League-duel van Ajax in Londen (4-4) gaf de creatieve spelmaker twee assists en was het zijn indraaiende vrije trap die via de paal en doelman Kepa Arrizabalaga in het doel plofte. Een paar maanden later kocht Chelsea de Marokkaanse international voor veertig miljoen euro. Diezelfde fans keken ernaar uit een van de grote zomeraankopen te zien schitteren op Stamford Bridge, net zoals hij op 5 november 2019 deed, maar dan in het blauw. Na een knieblessure, opgelopen in zijn eerste (oefen)duel, bereikt Ziyech langzaam zijn niveau. Vanavond, in de Premier League-wedstrijd tegen Sheffield United, krijgt hij hoogstwaarschijnlijk weer een basisplaats, een vrije rol vanaf rechts. Handelsmerk "Ziyech kan een van de meest vermakelijke spelers van dit seizoen worden", analyseerde voormalig Arsenal-speler Adrian Clarke in augustus in opdracht van de Engelse competitie. "Hij heeft, met zijn gevaarlijke linkervoet, het vermogen vanuit niets iets te creëren." Dat bleek twee weken later bij Ziyechs officieuze debuut in een oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Al na drie minuten toonde hij zijn handelsmerk: een gevaarlijk indraaiende en nauwelijks te verdedigen voorzet, waaruit Chelsea scoorde.

Nieuwe club, zelfde Ziyech: prachtige pass namens Chelsea - NOS

Maar een paar minuten later moest Ziyech er geblesseerd af met een knieblessure, die hem een dikke maand aan de kant hield. Op 17 oktober maakte hij twintig minuten voor tijd tegen Southampton - in speelronde vijf - dan eindelijk zijn Premier League-debuut.

Matige competitiestart Chelsea is de competitie niet al te best begonnen. Na zeven duels staat de ploeg zevende met twaalf punten en drie gewonnen wedstrijden. Niet de start die verwacht werd, nadat in de zomer forse bedragen werden neergeteld. Naast Hakim Ziyech (40 miljoen) trok de Londense club onder anderen Kai Havertz (80 miljoen), Timo Werner (53 miljoen), Ben Chilwell (50 miljoen), Edouard Mendy (24 miljoen) en Thiago Silva (transfervrij) aan.

'Betoverende zomeraanwinst' In de invalbeurten tegen Sevilla (tien minuten, Champions League) en Manchester United (twintig minuten, Premier League) moest hij zijn draai nog zien te vinden, maar inmiddels mag Ziyech zich basisspeler van Chelsea noemen. Bij zijn basisdebuut tegen Krasnodar (4-0 winst) speelde Ziyech gretig. Hij was tijdens dat Champions League-duel constant aanspeelbaar, zette onvermoeibaar druk op de Russische defensie en maakte zijn eerste goal in een wedstrijd van belang. "Ziyech speelde de verdediging van Krasnodar dizzy", schreef het Engelse The Guardian lovend. "Hij speelde fantastisch op de rechterflank, creëerde kansen en maakte de 3-0. Een betoverende zomeraanwinst."

Voor manager Frank Lampard aanleiding om voor het competitieduel met Burnley, vorige week zaterdag, de loftrompet over hem te steken. "Hakim speelt met zoveel zelfvertrouwen. Het is fantastisch om met hem te werken", aldus de oud-topvoetballer. Ziyechs reactie: "Dat is een van de belangrijkste dingen: dat je met vertrouwen speelt en niet bang bent fouten te maken." In kansrijke posities Geen verrassing voor de volgers van de eredivisie, want zo kennen ze Ziyech van zijn periodes bij sc Heerenveen, FC Twente en Ajax: spelend met veel zelfvertrouwen en aanvallende intenties, immer met de blik gericht op het vijandelijke doel. En hoewel hij pas 283 minuten in het Chelsea-shirt te bewonderen is geweest en het dus nog veel te voorbarig is om te concluderen dat hij ook bij de Londense ploeg zijn stempel op het spel drukt, is het interessant enkele statistieken uit te lichten. Vooralsnog creëerde Ziyech nog niet veel kansen: 1,3 per 90 minuten. Vijf van zijn medespelers scoren wat dat betreft hoger. Toch valt op dat hij zijn teamgenoten wel in kansrijke posities brengt, verreweg het meest van alle Chelsea-spelers dit seizoen. Dat blijkt uit de zogeheten Expected Assists in onderstaande tabel.

Expected Assists (xA) Deze statistiek laat zien hoe groot de kans (tussen 0 en 1) is dat een voltooide pass een assist wordt. Het xA-model kijkt naar de eindbestemming van de pass, wat voor type pass het is en een aantal andere factoren. Of de ontvanger schiet of niet, is niet van belang, in tegenstelling tot bij de statistiek 'gecreëerde kansen'. Het gaat erom of de aangever zijn teamgenoot een kansrijkere positie biedt.

De Expected Assists van Chelsea per 90 minuten in alle competities - NOS / Opta

Teamgenoten Tammy Abraham (vijf), Kai Havertz, Mason Mount en Timo Werner (allen drie) gaven stuk voor stuk meer assists dan Ziyech (één), maar die blijft hen met Expected Assists per negentig minuten dus ruim voor. Ook Ziyechs Expected Assists van de meest recente wedstrijd, afgelopen woensdag in de Champions League tegen Rennes (3-0 winst), onderstrepen zijn inbreng bij zijn nieuwe werkgever. Hij speelde 75 minuten en creëerde één kans, maar scoorde qua Expected Assists goed: 0,40. 'Wizard' Naast zijn cijfers en optreden op het veld roemt Lampard de gretigheid en persoonlijkheid van de linkspoot. "Tijdens zijn blessure stond ik te kijken van zijn werkethiek in de gym en zijn omgang met de fysiotherapeuten", aldus de coach. "Zijn passie om weer fit te worden, maar ook om vriendschappen aan te gaan in de spelersgroep. Hij voelt zich in korte tijd al thuis hier." Dat laatste blijkt ook wel uit Ziyechs Instagram-posts: lachende gezichten en foto's met teamgenoten als Abraham en Christian Pulisic, volgens Ziyech zelf "een crazy buitenspeler" met wie hij graag samenspeelt.