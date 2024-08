Van Persie pakt eerste punt in eredivisie, Heerenveen en Utrecht spelen gelijk (1-1)

Even later dacht Aaronson zelf op het scoreformulier te komen. Na een fraaie kapbeweging krulde hij de bal achter Heerenveen-keeper Mickey van der Hart. Er ging een streep door de treffer nadat de VAR buitenspel had geconstateerd.

De overtuigende start van de bezoekers was reden voor Heerenveen-coach Van Persie om zich langs de zijlijn te roeren. Druk roepend en gebarend probeerde hij zijn ploeg wat moed in te praten.

Controle overgenomen

Het had effect. Heerenveen nam na de zwakke openingsfase de controle over, wat vlak voor rust tot de grootste kans op de gelijkmaker leidde. Voor een leeg doel had Ilias Sebaoui de hoek voor het uitkiezen, maar zijn poging was wild en eindigde niet tussen de palen.