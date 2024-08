Puinruimen in Sankt Anton na modderstromen, meer zware buien verwacht

Ten westen van Sankt Anton is een belangrijke verkeersader weggeslagen. Het gaat om de Arlbergstrasse, die Tirol met de andere westelijke deelstaat Vorarlberg verbindt. De grond onder een van de rijstroken is weggespoeld, waarna het asfalt naar beneden stortte. De weg is in ieder geval tot zaterdagavond dicht; volledig herstel kan maanden duren.

De stremming is extra hinderlijk omdat ook de Arlbergtunnel en een andere route tussen de twee deelstaten, de Silvrettastrasse, dicht zijn. Aan de tunnel wordt onderhoud gepleegd en de Silvrettastrasse is sinds een aardverschuiving in juli dicht.

Bekijk ook deze video van gisteravond, waarop je kunt zien hoe het misging: