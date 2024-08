Brand in Somerset House in Londen onder controle, kunstwerken niet in gevaar

De brand in het historische Somerset House in Londen is zo goed als geblust. De laatste vuurhaarden worden bestreden door de Londense brandweer. Ruim honderd brandweerlieden en twintig bluswagens werden ingezet. Somerset House blijft voorlopig gesloten.

Somerset House staat in hartje Londen aan de rivier de Theems en is in de huidige vorm gebouwd in de 18e eeuw. Voorheen was het in gebruik als paleis, tegenwoordig doet het dienst als centrum voor kunst, cultuur en entertainment. Er zijn werken van schilders als Van Gogh, Cézanne en Manet te zien.

De brand woedde in het dak, in een klein deel van het gebouw. De directeur van het museum zegt dat daar "geen waardevolle stukken" hangen. De kunstwerken liepen geen gevaar.

Somerset House is ook gebruikt als filmlocatie voor onder meer Harry Potter, Sherlock Holmes en de James Bond-films GoldenEye en Tomorrow Never Dies.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vandaag stond er volgens Sky News een breakdancingevenement op het programma. Dat is afgelast. Er zijn geen gewonden gevallen.