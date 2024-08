OpenAI: Iraanse ChatGPT-accounts verwijderd, wilden verkiezingen VS beïnvloeden

ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI heeft accounts offline gehaald die de chatbot zouden hebben gebruikt voor een Iraanse beïnvloedingscampagne. Een netwerk van Iraanse accounts zou onder meer nepnieuws hebben geproduceerd over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zegt OpenAI. Daarbij werden over zowel de Democratische als de Republikeinse kandidaat artikelen gemaakt.

De accounts vroegen ChatGPT om teksten op te stellen over verschillende onderwerpen, zoals de presidentsverkiezingen in de VS, het conflict in Gaza en de aanwezigheid van Israël op de Olympische Spelen. Zowel langere artikelen als korte commentaren werden gegenereerd. Die teksten werden daarna gedeeld via sociale media en andere websites, zegt OpenAI.

Het lijkt er volgens OpenAI overigens op dat de berichten weinig impact hebben gehad. Op de meeste posts op sociale media kwamen bijna geen of helemaal geen reacties.

Iraanse beïnvloedingscampagne

Het Amerikaanse techbedrijf zegt dat de accounts deel uitmaken van een Iraanse campagne met de naam Storm-2035. Microsoft waarschuwde daar eerder deze maand ook al voor. Dat netwerk heeft meerdere zogenaamde nieuwssites waarop door AI gegenereerd nepnieuws te lezen is.

Begin deze week werd bekend dat de FBI onderzoek doet naar mogelijke hackpogingen van Iran gericht op de campagnes van president Biden, vicepresident Harris en presidentskandidaat Trump. Drie medewerkers van de Democratische campagne zouden phishingmails hebben gehad, vermoedelijk uit Iran, maar de hackpoging zou zijn mislukt, aldus CNN en The Washington Post.

Bij het team van Trump zouden hackers wel succesvol zijn geweest. Ze zouden toegang hebben gekregen tot het persoonlijke e-mailaccount van Roger Stone, een prominente Republikein en vertrouweling van Trump. Via zijn account zouden de hackers hebben geprobeerd toegang te krijgen tot campagnenetwerken, melden bronnen aan CNN. Iran ontkent de beschuldigingen.