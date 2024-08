Na Tula ook rehabilitatie gevraagd voor vrijheidsstrijder Medardo de Marchena

"Eerherstel is heel terecht", vindt onderzoeker Margo Groenewoud, gespecialiseerd in de geschiedenis van het Caribisch gebied. "Bij Tula is het heel duidelijk, slavernij is fout en iemand die daartegen in opstand kwam is goed. In de samenleving van de jaren 20 en 30 ligt dat lastiger, er waren veel meer belangen."

Volgens Groenewoud, die vandaag de Tula Lezing houdt, ging De Marchena "als een olifant door de porseleinkast" en sprak hij ook de bevolking zelf kritisch aan. "Hij werd daardoor niet alleen buitengesloten door het koloniale gezag, maar ook door de samenleving. In termen van nu zou je kunnen zeggen dat hij gecanceld werd. Nog steeds is hij relatief onbekend."

Ze pleit voor zijn rehabilitatie, omdat hij als individu en solist extreem hard werd aangepakt bij wijze van waarschuwing aan de hele samenleving, net als bekende antikoloniale denkers als Anton de Kom. Terwijl niet hij gevaarlijk was, maar de vele grote politieke bewegingen die in de regio opkwamen.

'Durfde zich uit te spreken'

Dat De Marchena het ongemakkelijke benoemde vindt Groenewoud nog het belangrijkst. "Dit maakt hem nog altijd relevant. Dat we hem niet kennen heeft een reden, het gaat niet alleen om gebrek aan informatie. Medardo staat symbool voor het ongemakkelijke gesprek over sociale uitsluiting van mensen die anders denken. Dat gesprek wordt nog steeds veel te weinig gevoerd."