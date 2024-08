Thaise koning verleent oud-premier Thaksin gratie, dag na dochters verkiezing

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra krijgt gratie van de koning. Dat meldt zijn advocaat aan persbureau Reuters. Hij kwam in februari al voorwaardelijk vrij en zou zich nog twee weken aan die voorwaarden moeten houden. Die periode loopt nu morgen al af.

Thaksin werd tijdens zijn premierschap afgezet door het leger en in 2010 veroordeeld voor corruptie. Na die uitspraak vluchtte hij naar Dubai, waar hij jaren verbleef. Na terugkomst in Thailand werd hij vastgezet in een gevangenisziekenhuis, waaruit hij in februari van dit jaar werd vrijgelaten.

Dochter premier

Thaksins dochter, de 37-jarige Paetongtarn, is vrijdag verkozen tot de nieuwe premier van Thailand nadat Srettha Thavisin uit zijn ambt werd gezet door het Thaise hooggerechtshof. Hij zou de grondwet hebben overtreden door een oud-gevangene als minister aan te stellen. Paetongtarn heeft geen bestuurlijke ervaring.

Ze is de derde premier die afkomstig is uit de steenrijke Shinawatra-dynastie. De familie levert geregeld bestuurders en politici. Tussen 2011 en 2014 was ook Thaksins zus, Yingluck, premier van Thailand, tot ze werd gedwongen haar functie neer te leggen vanwege machtsmisbruik.

Politieke onrust

In Thailand is het al jaren politiek onrustig. Het leger pleegt er geregeld coups. In 16 jaar tijd zijn vier regeringen ontbonden, zoals die van Srettha vorige week.

De progressieve Move Forward-partij won vorig jaar ruimschoots de verkiezingen, maar het lukte partijleider Pita Limjaroenrat niet om de nieuwe premier te worden. Daarvoor had hij meer dan de helft van de stemmen in het parlement nodig. Daar zitten veel senatoren die aangesteld zijn door het leger of deel uitmaken van conservatieve partijen.