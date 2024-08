Belgische Ghekiere soleert naar etappezege in Tour, Vos zeker van groene trui

Daardoor is Marianne Vos zeker van de eindzege in het puntenklassement, mits ze de Tour uitrijdt. De 37-jarige routinier zat in de kopgroep van de dag, die halverwege de rit ontstond. Al snel reed Vos virtueel in de gele trui.

Bolletjestrui

Ook de vrouw in de bolletjestrui was mee in de ontsnapping. De Belgische Ghekiere liet op 13 kilometer van de meet Vos en de rest van de kopgroep achter haar en begon aan een knappe solo.

In het peloton hielden de favorieten - met de etappe naar Alpe d'Huez van morgen in het achterhoofd - zich lange tijd in. Demi Vollering, die door een valpartij van eergisteren een flinke achterstand opliep, probeerde tweemaal weg te rijden maar werd direct gecounterd door geletruidrager Niewiadoma.