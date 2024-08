Liverpool maakt in tweede helft verschil tegen Ipswich bij debuut Slot: 2-0

Tien minuten later was Ipswich opnieuw gevaarlijk in de tegenaanval, ditmaal via Omari Hutchinson. De jonge aanvaller kapte naar binnen, maar zijn schuiver was te zacht om Alisson in de problemen te brengen.

Waar de thuisploeg de aanvallen zelf creëerde, moest Liverpool het aan de andere kant van het veld vooral hebben van standaardsituaties. Maar de bezoekers oogden onwennig, inefficiënt en noteerden voor rust zelfs geen enkel schot op doel.

Kopzorgen

De roestige start van Liverpool zorgde voor kopzorgen langs de zijlijn, waar Slot druk gebarend zijn spelers bij zich riep voor nadere instructies. Hij had zich zijn eerste 45 minuten in de Premier League waarschijnlijk anders voorgesteld, zeker tegen een ploeg die net gepromoveerd is.