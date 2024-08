Luini en Varenhorst stranden in kwartfinale EK beachvolleybal

Zowel Luini en Varenhorst als de Letten hadden nog geen wedstrijd verloren dit EK, maar op de Arnhemse markt was het verschil groot. Luini en Varenhorst maakten liefst vijftien fouten, terwijl de 39-jarige Plavins en de twintig jaar jongere Fokerots er maar drie maakten.

Later vanmiddag komen Steven van de Velde en Matthew Immers in actie in hun kwartfinale, tegen de Tsjechen Jakub Sepka en Jiri Sedlak. Ze zijn de laatste Nederlanders die kans maken op een EK-medaille bij het toernooi in Apeldoorn, Arnhem en Den Haag.

Bij de vrouwen zijn alle Nederlandse duo's al uitgeschakeld.