Man (61) aangehouden na vondst dode vrouw (84) in Oss

De politie heeft vannacht een 61-jarige man uit Veghel aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 84-jarige vrouw in Oss. Agenten troffen haar gistermiddag dood aan in haar woning. Die politie gaat uit van een misdrijf. Niet bekend is gemaakt wat de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer was.

Familieleden van de vrouw kwamen gistermiddag bij haar aan de deur, schrijft Omroep Brabant. Toen zij geen contact met haar konden krijgen, belden ze de politie. Die vonden de vrouw dood in haar woning aan de Beethovengaarde.

De politie meldde gisteravond dat ze er "nadrukkelijk" rekening mee hield dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Forensisch specialisten deden sporenonderzoek in het appartementencomplex. Agenten spraken met buurtbewoners en bekeken camerabeelden. Tijdens het onderzoek kwam de verdachte in beeld. Hij werd vannacht in zijn huis aangehouden en zit op dit moment nog vast voor verder onderzoek.