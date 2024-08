Bewoner (34) azc Budel gewond door steekpartij

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel is vannacht een 34-jarige man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 24-jarige verdachte aangehouden.

De steekpartij vond iets na middernacht plaats. De aanleiding was een ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Beide mannen zijn bewoners van het azc.

Het slachtoffer is met meerdere wonden naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Omroep Brabant. Hij is daar nog steeds, meldt een woordvoerder van de politie. De verdachte zit vast.

Noodverordening

Er zijn vaker geweldsincidenten in het azc in Budel. De overlast werd de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door veiligelanders, mensen die weinig kans maken op asiel.

Begin 2022 stelde de burgemeester van gemeente Cranendonck een noodverordening in en verklaarde de omgeving van het centrum als veiligheidsrisicogebied, naar aanleiding van de vele steekpartijen.

Het contract van het azc liep tot juli 2024. De gemeenteraad besloot twee jaar geleden de opvang dan ook per die datum te sluiten, maar dat bleek juridisch niet mogelijk.

Kleiner

Het asielzoekerscentrum wordt wel kleiner. Het aantal bewoners wordt de komende jaren verlaagd van 1500 naar 960. Zo hoopt de gemeente op minder overlastgevers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft tot 2027 de tijd om het aantal bewoners te reduceren, dat is contractueel vastgelegd tussen het COA en de gemeente.

In het contract staan nog meer afspraken waar het COA zich aan moet houden. Zo moet bij ernstige overlast bij voorkeur binnen twee weken een plan van aanpak worden gemaakt. Ook kan de gemeente het contract tussentijds opzeggen als het COA zich niet aan de afspraken houdt.