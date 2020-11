Waarom kunnen de EK veldrijden dit weekeinde gewoon doorgaan?

Ceylin Alvarado bij haar winst in Gieten - AFP

Nog geen vier dagen nadat premier Rutte een verdere aanscherping van de coronamaatregelen heeft aangekondigd, staat er in Rosmalen een internationaal evenement op het programma: de Europese kampioenschappen veldrijden. En die gaan gewoon door. "Waarom? De veiligheidsregio Brabant-Noord heeft het goedgekeurd", klinkt het. Uiteraard is er geen publiek aanwezig en, zo wordt verzekerd, zijn alle maatregelen getroffen om de voorgeschreven anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Maar toch roept het vragen op. Waar de bewegingsvrijheid van burgers sinds afgelopen woensdagavond verder is ingedamd om een tweede golf aan besmettingen tegen te gaan, gaat de ene na de andere sportwedstrijd gewoon door. Vorig weekeinde reden de schaatsers in Heerenveen de NK afstanden (zonder publiek) en nu vindt er zelfs een internationaal evenement binnen de landsgrenzen doorgang, met 160 veldrijders uit heel Europa. Je kunt je de vraag stellen waarom.

Mathieu van der Poel (l) is er niet bij in Rosmalen, hij rust uit na een lang wegseizoen - ANP

We stellen die vraag eerst aan de veiligheidsregio die de EK veldrijden heeft goedgekeurd: Brabant-Noord. "Daarvoor moet u bij de gemeente Den Bosch zijn", luidt het antwoord. "Zij gaan over de vergunningen." Niet lang daarna belt een woordvoerder terug. "Onze juristen hebben het uitgezocht. NOC*NSF heeft het aangemerkt als topsportevenement. Daarom hebben wij het goedgekeurd." Over naar de sportkoepel, waar we woordvoerder Geert Slot spreken. Hij laat in een eerste reactie het volgende weten: "Dat is een beslissing van de Veiligheidsregio. Daar zijn wij niet bij betrokken." Wellicht weet de Nederlandse wielerbond KNWU er het fijne van? "Nou, het is een internationaal topsportevenement. In de noodverordening is daarvoor een uitzondering gemaakt na overleg met NOC*NSF", reageert KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

EK veldrijden en Vuelta live bij de NOS - NOS

Toch weer terug naar de sportkoepel. Hoe zit het nou? "Het is een besluit van de overheid, niet van ons. Ons enige belang is dat er zoveel mogelijk sporten kunnen doorgaan." "Maar", zo vervolgt Slot, "als je naar de regels kijkt, geldt in principe dit: het gaat bij de EK om een wedstrijd en de hoofdregel is dat die niet gehouden kunnen worden in deze periode. Er is een uitzondering gemaakt voor betaald voetbal en voor de eredivisie voor vrouwen. En voor wedstrijden met topsporters." Zijn veldrijders A-sporters? Dus luidt de conclusie: veldrijders zijn topsporters. "Wij hebben de beperking dat sportwedstrijden niet door mogen gaan behalve voor topsporters niet opgesteld. Dat heeft de overheid gedaan. En het kabinet heeft daarbij, om zoveel mogelijk topsporters toch hun beroep te kunnen laten uitoefenen, gezocht naar een soort leidraad", zegt Slot. "Daarbij zijn ze bij ons systeem van A-sporters en andere statushouders uitgekomen. Slim bekeken, maar daarvoor is dat systeem oorspronkelijk niet bedoeld. Het systeem is bedoeld om topsporters te helpen, bijvoorbeeld bij hun financiering. Waarbij er niet een soort centrale lijst is waar deze sporters op staan. Het is aan de bonden om hen voor te dragen. En juist daar worden de regels ook minder makkelijk zomaar te volgen. Per sport en per evenement is het eigenlijk maatwerk."

Zwemmen, basketbal, schaatsen Er zijn meer evenementen waarbij er eerst een studie moet plaatsvinden om te achterhalen of het kan doorgaan of niet. Zoals de Rotterdam Qualification Meet, een toernooi van 3 tot en met 6 december, waar Nederlandse en buitenlandse zwemmers zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Aangezien er alleen topsporters deelnemen, luidt de richtlijn: het kan doorgaan. Ook al zijn alle andere zwembaden in Nederland sinds woensdag dicht voor recreatiezwemmen en zwemlessen. Een ander voorbeeld: de basketbalcompetitie ligt stil, de hallen zijn gesloten, maar er hebben op 12 en 14 november wel wedstrijden van de Nederlandse basketbalsters plaats in Amsterdam. "Dat is de nationale selectie, dus zij mogen sporten", aldus NOC*NSF. Daar tegenover staat de Zevenheuvelenloop. De organisatie van die wedstrijd, waaraan jaarlijks ook duizenden recreanten deelnemen, krabde zichzelf al achter de oren en concludeerde dat het beter was om een jaar over te slaan toen het kabinet half oktober extra beperkende maatregelen aankondigde. Tenslotte mag er niet recreatief geschaatst worden, maar de NK afstanden, zoals afgelopen weekeinde, waren geen probleem. Zolang er - daar is de regel weer - alleen topsporters aan meedoen. "Dat werd heel zorgvuldig georganiseerd in de vorm van een bubbel. Dat is heel goed verlopen", aldus ISU-voorzitter Jan Dijkema.

Bij de EK veldrijden schuilt het antwoord op die ene vraag blijkbaar in het feit: er doen topsporters aan mee, sporters met een status, dus het kan doorgaan. Mits het de goedkeuring krijgt van de veiligheidsregio. "Kijk, we hebben zelf al gezegd dat de junioren niet kunnen meedoen deze keer. Dat zou wel heel erg tegen de richtlijnen ingaan", concludeert KNWU-directeur Veneberg. Vertier Maar de (semi-)profs, tachtig mannen en tachtig vrouwen, zijn van de partij. En de meesten werden vrijdag al getest op het parcours. Namens de organisatie hield parcoursbouwer Richard Groenendaal een oogje in het zeil. "Het is wel rustig en overzichtelijk zo, zonder publiek. Ik weet verder ook niet waarom dit wel door kan gaan en andere evenementen niet. Ik ga er niet over. Maar dit is een professionele sport. De veldrijders zijn allemaal gezonde sporters. En de sport biedt ook nog eens vertier voor mensen die nu achter de televisie zitten, net zoals bij het voetbal."

Vrijdag werden de meeste rijders en vrijwilligers al getest. "Ze zijn allemaal getemperatuurd. Dat is net gebeurd. Ze moeten thuis al getest zijn, binnen drie dagen voordat ze hiernaartoe zijn gekomen. Ze zitten verder allemaal in een bubbel; ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Dat hoort bij het protocol dat door de veiligheidsregio is opgesteld." Anton Geesink Het laatste woord is aan NOC*NSF, de koepel die helemaal niet wil kiezen in deze tijd. Topsport en breedtesport zijn even belangrijk. "We halen altijd graag oud olympisch kampioen en IOC-lid Anton Geesink aan. Hij stelde vaak de vraag: wat is eigenlijk topsport? Is dat een oma die op een oude fiets de Cauberg opklimt of een profrenner die op zijn racefiets de Cauberg opklimt?"