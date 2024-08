Wespentelling moet beeld geven van wespenstand, maar ook helpen bij imagoprobleem

Niet geliefd, maar wel nuttig: de wesp kan wel wat positieve aandacht gebruiken, vinden natuurorganisaties. Daarom werd 2024 uitgeroepen tot het jaar van de wesp. Maar zo goed staan de wespen er tegenwoordig niet voor, denkt de Wespenstichting.

Om te onderzoeken of dat klopt, wordt vanaf vandaag weer de nationale wespentelling gehouden. Iedereen in Nederland kan meedoen: je hoeft alleen een half uurtje goed op te letten en te noteren welke wespensoort je voorbij ziet komen. "We denken dat het een matig of slecht wespenjaar is", zegt Nathan Veenstra van de Wespenstichting in het Radio 1 Journaal, "met de telling hopen we daar antwoorden over te krijgen."

Daarnaast ziet de stichting meteen kans om het imago van de wesp wat op te vijzelen. Veenstra benadrukt de positieve eigenschappen van de wesp, die maar weinig mensen kennen. Zo zijn wespen natuurlijke vijanden van plaagdieren als vliegen, muggen en dazen, vertelt hij. En net als bijen zijn ook wespen bestuivers: "Ze kunnen het overnemen van bijen, als er niet voldoende bijen zijn."

Bij en zweefvlieg

Dat mensen niet veel kennis hebben van de wesp, blijkt wel uit de resultaten van de twee vorige tellingen. In de lijst van meest getelde soorten stond de bij op nummer 1, en de zweefvlieg op 2. Dat zijn geen wespen.

"Er zijn maar weinig wespen die echt dat zwart-gele hebben", verklaart Veenstra, die wel snapt dat mensen vooral denken aan de gewone wesp of limonadewesp. Maar: "Ze zijn er in allerlei vormen, maten en kleuren." Volgens de wespenstichting zijn er zo'n 5000 wespensoorten in Nederland.

Veel van die soorten zijn te vinden op de website van de wespentelling. Tot en met zondag 25 augustus kan er geteld worden. En daar is niets gevaarlijks aan: "Prikken is het laatste wat ze willen, dat doen ze alleen in uiterste nood."