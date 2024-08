Inwoners van Canadese plaats Jasper mogen weer terug na grote natuurbrand

Inwoners van de plaats Jasper in Canada mogen voor het eerst weer terug, na de grote natuurbrand van eind vorige maand. Eind juli moesten alle 25.000 inwoners en toeristen die in Jasper of het aangrenzende nationale park verbleven weg. Amper twee dagen later bereikte het vuur ook de plaats en legde een deel van de wijken in Jasper in de as.

Volgens de Canadese omroep CBC gingen 358 van de 1113 gebouwen in Jasper in vlammen op. Wijken aan de zuidkant van de stad zijn verwoest door het vuur. Op dronebeelden van de omroep is te zien hoe hele straten met de grond gelijk zijn gemaakt.

De terugkeer naar het verwoeste Jasper valt de inwoners dan ook zwaar. "Dit is onze gemeenschap", zegt een inwoner langs de kant van de weg terwijl de hekken naar de plaats weer geopend werden. "Dit is waar we onze kinderen hebben opgevoed en het gaat er heel anders uitzien."

"We hebben nog een lange weg te gaan en het zal moeilijk zijn", zei burgemeester Richard Ireland op het Instagramaccount van de gemeente. "Maar we zullen hier sterker uitkomen."

Populair natuurgebied

De Canadese Rocky Mountains worden al weken geteisterd door grote natuurbranden. Eind juli kwam het vuur zo dicht bij de plaats Jasper, dat iedereen werd opgedragen om te evacueren. Ook enkele honderden Nederlanders moesten vertrekken.

Het Jasper National Park is een populair gebied onder toeristen, jaarlijks gaan er zo'n twee miljoen mensen heen. Sinds 1984 staat het park op de Unesco Werelderfgoedlijst.

De branden in het park zijn nog niet uit. De noodtoestand is in het gebied nog van kracht en inwoners moeten voorbereid zijn om op elk moment weer te vertrekken.

Doordat de brandweer erin is geslaagd een deel van het vuur terug te dringen, kunnen inwoners nu weer veilig terug naar Jasper. Verwacht wordt wel dat het vuur nog enkele maanden aan zal houden in het park.

Inmiddels is in het gebied zo'n 33.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Klimaatwetenschappers wijzen erop dat de opwarming van de aarde het risico op bosbranden verhoogt.