Ajax neemt steeds meer afscheid van Mislintat-aankopen: Sosa verhuurd aan Torino

Opnieuw neemt Ajax afscheid van een aankoop van de voormalig technisch directeur Sven Mislintat. De Amsterdamse club en Torino hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Borna Sosa. De verhuur is per direct en heeft een looptijd van één seizoen, tot en met 30 juni 2025.

In de overeenkomst is voor de Italianen een optie tot koop opgenomen, naar verluidt van acht miljoen euro. Het contract van de 26-jarige Kroaat loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028.

Nooit overtuigen

Begin vorig seizoen maakte de linkspoot de overstap van VfB Stuttgart naar Ajax. In Amsterdam kon hij nooit echt overtuigen.