Kunstschaatsster Van Zundert (19) stopt: 'Mijn hoogtepunten heb ik al gehad'

Toen Van Zundert zestien was, debuteerde ze met een zestiende plek op het WK. "Ik vond het al geweldig dat ik erheen mocht en had nooit verwacht dat ik zou mogen deelnemen aan de vrije kür. Dat WK was een feestje", blikt ze terug.

Daar kwalificeerde de Brabantse zich als eerste Nederlandse kunstschaatsster in 46 jaar voor de Olympische Spelen. "Het halen van de Spelen was al van jongs af aan mijn grote doel. Vanaf het moment dat ik de vlag mocht dragen tot het laatste element van mijn vrije kür; het was een perfecte ervaring."

Twijfels

Na Peking was ze erg vermoeid en kwamen de eerste twijfels. "De Spelen had ik gehaald en daar had ik prachtige prestaties neergezet, maar ik had niet het gevoel dat ik nog beter zou kunnen presteren."

De 35-urige trainingsweken voelden steeds meer als een offer. Na een belabberd optreden op een Grand Prix in Japan in november vorig jaar, stopte ze abrupt met trainen. Ze vond een baantje in de horeca en nam afstand van de sport waar ze vanaf haar elfde zo'n beetje fulltime mee bezig was.

Dijkstra en Haanappel

Misschien was het anders gelopen als Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel nog hadden geleefd. De twee illustere voorgangers van Van Zundert in het kunstschaatsen overleden dit jaar.