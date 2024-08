Harris belooft leven van Amerikaanse middenklasse goedkoper te maken

De Democratische presidentskandidaat deed haar plannen uit de doeken in een speech in Raleigh.

"Elke dag praten gezinnen in ons land over hun toekomst, hun ambities en hun aspiraties voor zichzelf en voor hun kinderen. En ze bespreken hoe ze die financieel kunnen verwezenlijken, want de rekeningen stapelen zich op", zei Harris. "Eten, huur, gas, medicijnen op recept. Na dit alles blijft er voor veel gezinnen aan het eind van de maand niet veel meer over."

Harris zei dat ze nog steeds achter het beleid staat dat ze de afgelopen jaren samen met president Biden heeft gevoerd, maar voegde daar wel aan toe dat veel Amerikanen hier nog te weinig van merken in hun dagelijks leven.

Populistisch

Harris' speech wordt in Amerikaanse media lichtelijk populistisch genoemd. CNN spreekt van "een populistische economische agenda". Persbureau AP schrijft dat Harris met haar plannen "een vleugje economisch populisme heeft omarmd".

Waar Biden vooral de nadruk legde op het creëren van banen en het verbeteren van infrastructuur, verlegt Harris de focus nu naar het verlagen van voedselprijzen, huisvestingskosten en naar belastingvoordelen voor gezinnen.

Hoge prijzen

Ze keert zich hiermee impliciet tegen de aanvallen van Trump. De Republikeinse presidentskandidaat zei donderdag dat Harris "een radicale Californische liberaal" is "die de economie kapot heeft gemaakt". Daarbij wees hij ook op de hoge prijzen in de supermarkten.

Trump heeft Biden en Harris in zijn verkiezingscampagne al herhaaldelijk de schuld gegeven van hoge prijzen in de VS. "Als je denkt dat dingen nu duur zijn, zal het 100 keer erger zijn als Kamala vier jaar lang president is", schreef de presidentskandidaat na de toespraak van Harris op zijn online platform Truth Social. Als de Democraten "haar communistische prijsplafonds" invoeren, zal er honger en armoede zijn, schreef Trump.

Congres

Harris zei niet hoe ze haar plannen wil financieren. Veel van die plannen vereisen ook eerst de goedkeuring van het Congres. Of ze dan een meerderheid heeft zal bepaald worden op 5 november. Dan wordt er ook gestemd over de samenstelling van het Congres.