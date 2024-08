Werken aan de comeback: ploegleider Van der Breggen rijdt trainingsritten in de Tour

Wel is het mooi om te zien hoe groots alles is in de Tour. "Ik vind het fantastisch om hier te staan en te zien hoe het hier gaat, hoeveel publiek er is. Het is te hopen dat ik de kriebels volgend jaar wel heb."

De drang om weer een wedstrijd te fietsen, komt niet per se door de Tour. "Er is veel druk op, veel media. Voor mij is dat niet per se wat fietsen mooi maakt."

De chaos, het proberen terug te vechten met Vollering die donderdag de gele trui kwijraakte, dat spelletje, dat maakt het wielrennen volgens Van den Breggen mooi.

Lachend: "Maar dat kan ook in de Giro. En in de Simac Ladies Tour in Nederland. Als ik maar weer even in een peloton kan rijden."

Fietsvakantie met Wild en Scheenaard

Over drie dagen fietst Van der Breggen wel een week lang in een groep. Een kleine kopgroep, met meervoudig wereldkampioen baanwielrennen Kirsten Wild en olympisch roeister Lisa Scheenaard. "We gaan kamperen. Lisa regelt slaapzakken, Anna fietstassen. Heel gezellig."

Het drietal fietst in zeven dagen van Alpe d'Huez naar Girona in Spanje. Een idee dat ontstond na een eerdere gravelrit samen.

"Ik zag daar al een glinstering in haar ogen", vertelt Wild, die stiekem hoopte op een fietsvakantie komende week, totdat Van der Breggen een bericht stuurde.

"Ze zei: ik geef jullie een primeur, dit wordt mijn eerste trainingskamp." Met een knipoog gezegd, maar Van der Breggen kennende weet Wild dat het niet langzaam zal gaan. En dat elke dag vijf uur. Het wordt afzien, vrees ik. Want Anna fietst nog heel hard."