Wekdienst 17/8: Minuut stilte in Vlaardingen • Bergrit in Tour de France Femmes

De man die verdacht wordt van het belagen van vrouwelijke fietsers in Utrecht is opgepakt in Maastricht. Hij werd gisteravond laat aangehouden in de buurt van station Maastricht. De politie was dringend naar hem op zoek. Donderdagavond werd zijn foto verspreid en gisteren een foto van de auto waarin hij zou rondrijden. Dat voertuig is volgens de politie gevonden in Roermond en in beslag genomen.

