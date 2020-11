Trump toegeschreeuwd bij Witte Huis • Gelukwensen uit buitenland voor Biden

Als Joe Biden in januari wordt geïnaugureerd als president, dan wordt Kamala Harris de vicepresident. Ze is dan de eerste vrouw en eerste gekleurde persoon in de VS die deze functie krijgt.

Een ding is meteen duidelijk als je het cv van Harris bekijkt: ze was al vaker de eerste. De eerste vrouw die het tot openbaar aanklager bracht in San Francisco en later tot minister van Justitie van Californië. En in 2016 werd ze de eerste zwarte senator voor die staat.

In dit artikel lees je waar Harris voor staat:

Running mate Kamala Harris strijdt voor gelijkheid en schuwt harde aanpak niet