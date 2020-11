Gelukwensen uit hele wereld voor Biden • Trump: verkiezingen niet voorbij

Van voormalig president Barack Obama tot de Duitse bondskanselier Angela Merkel: de reacties van (ex)-wereldleiders stromen binnen. Ze feliciteren Joe Biden en en zijn running mate Kamala Harris met het winnen van de presidentsverkiezingen.

"Ik kan niet trotser zijn", schrijft Obama, die acht jaar president was met Biden als vicepresident. "Ik weet dat hij de klus zal klaren en dat het belang van iedere Amerikaan zal tellen, ongeacht of hij iemands stem kreeg of niet." Ook ex-presidenten Jimmy Carter en Bill Clinton wensen Biden en Harris succes.

Verder feliciteren presidenten en premiers van Europese landen als Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België de winnaars van de verkiezingen in de VS. Onder hen is ook premier Rutte.

