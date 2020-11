Biden: we gaan winnen • Stafchef Witte Huis heeft corona

Welke partij de macht in de Senaat krijgt wordt pas volgend jaar duidelijk. In Georgia is op 5 januari voor twee Senaatszetels een tweede ronde nodig.

Vannacht werd duidelijk dat de Republikein David Perdue en de Democraat Jon Ossoff niet de benodigde 50 procent kregen om de strijd meteen te beslissen, doordat Libertariër Hazel 2 procent van de stemmen binnenhaalde. Daarom volgt in januari een tweede ronde tussen de mannen.

Het was al duidelijk dat de Democraat Raphael Warnock het dan ook gaat opnemen tegen de Republikein Kelly Loeffler. Zij kregen in een race met maar liefst twintig kandidaten de meeste stemmen, respectievelijk 33 en 26 procent.

Op dit moment zijn de Republikeinen en Democraten zeker van 48 zetels in het Hogerhuis, dat nu nog geleid wordt door de partij van Trump. Omdat de zetels van Alaska en North Carolina waarschijnlijk naar de Republikeinen gaan, bepaalt Georgia wie definitief de macht krijgt.

Machtsverdeling Senaat VS pas volgend jaar bekend