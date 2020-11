Biden: we gaan winnen • Staf-chef Witte Huis heeft corona

Hoe staan Trump en Biden ervoor in Pennsylvania, Georgia, North Carolina en Nevada, waar nog niet bekend is wie de staat wint?

De afgelopen uren is de voorsprong van Biden in Pennsylvania, Nevada en Georgia weer iets toegenomen, maar de verschillen zijn zo klein dat er in deze staten nog geen winnaar kan worden uitgeroepen.

Biden: 49,59 procent van de stemmen; Trump: 49,26 procent van de stemmen.

Naar schatting is 98 procent van de stemmen geteld. Het kan nog meerdere dagen duren voordat de laatste stemmen zijn geteld.

Biden: 49,42 procent van de stemmen; Trump: 49,34 procent van de stemmen.

Naar schatting is 99 procent van de stemmen geteld. Vanwege de kleine marge komt er een hertelling.

Biden: 48,69 procent van de stemmen; Trump: 50,09 procent van de stemmen.

Naar schatting is 99 procent van de stemmen geteld.

Biden: 49,83 procent van de stemmen; Trump: 48,04 procent van de stemmen.

Naar schatting is 87 procent van de stemmen geteld.

De bron van deze gegevens is het grootste Amerikaanse persbureau AP. Dat heeft op basis van eerdere verkiezingen een sterke reputatie opgebouwd en wordt door tal van Amerikaanse en buitenlandse media beschouwd als 'gouden standaard' bij het volgen van de uitslagen.