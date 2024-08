Grote schoenen te vullen in Liverpool: 'Klopp was theatraal, Slot iets soberder'

In de voorbereiding won Liverpool vier van de vijf duels, waaronder thuis met 2-1 van Arsenal en uit met 3-0 bij Manchester United. Gevraagd naar welke indruk de club tot nu toe op Worthy heeft gemaakt, zegt hij: "Een bijzonder goede. Je kunt echt zien dat Slot ergens mee bezig is."

"Het voetbal onder Klopp was magistraal, maar we kregen altijd wel een paar goals tegen. De stijl van Klopp was bij vlagen onnodig episch. Soms had ik het gevoel dat hij meer om het maken van herinneringen gaf dan om het winnen van wedstrijden."

"Slot is iets soberder. Klopp was een powerballad uit 1986. Meeslepend en theatraal. Alles draaide bij hem om het uitlokken van een gevoel. Slot is niet zo van de toeters en bellen. Slot is gewoon een winnaar. Ik ben zeer van hem onder de indruk."

Perfecte opvolger

Het is ook om Slot dat Worthy zin heeft in een nieuwe aanvalspoging op de troon van Manchester City: "Ik heb vooral heel erg zin in een nieuw avontuur. Klopp was echt op. Alle fans gunnen hem de rust die hij nu ervaart. Slot zou weleens de perfecte opvolger kunnen zijn. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar zijn tenen worden ongetwijfeld langer als de fans van Liverpool hem toe gaan zingen."

Wat denkt de voetbalromanticus over de kansen van Liverpool in de Premier League en Champions League? "Mijn hart zegt dat ze alles kunnen winnen, maar mijn hoofd zegt andere dingen. Real Madrid was zonder Kylian Mbappé ook al de beste club van de wereld. City en Real zijn de twee beste clubs met de twee beste trainers. Het zijn geen charmante clubs, maar het is niet anders. Mijn hart staat gewoon aan de bar met een appelsapje te dromen."

Arne Slot ging een dag voor zijn debuut als Liverpool-trainer ook in op het 'bescheiden' transferbeleid: