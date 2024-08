Weer ontvoering Nigeria: twintig studenten meegenomen door gewapende mannen

In Nigeria zijn ten minste twintig studenten ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de lokale politie.

De studenten waren onderweg naar het zuiden voor een geneeskundeconferentie toen hun voertuigen in een hinderlaag terechtkwamen in de staat Benue. De studenten zitten op de Universiteit van Maiduguri en de Universiteit van Jos, beide in het noorden van Nigeria.

Het was volgens persbureau AP niet direct duidelijk wie achter de ontvoering zit en waar de studenten nu zijn. De politie heeft hier niets over naar buiten gebracht.

Vaker ontvoeringen

In Nigeria worden regelmatig mensen ontvoerd, vooral in het noordwesten van het land. Gewapende groepen zien ontvoeringen als een snelle manier om geld te verdienen in een land waar het economisch slecht gaat. Ze komen met terreinwagens of op motoren, omsingelen scholen, dringen dorpen binnen en dwingen hele groepen mensen om met hen mee te gaan.