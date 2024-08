Vrouw overleden in woning Oss, politie denkt aan misdrijf

In Oss is vrijdag een vrouw dood aangetroffen in haar woning. De politie zegt er nadrukkelijk rekening mee te houden dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie meldde vrijdag aan het einde van de middag dat er een overleden persoon was aangetroffen in een woning aan de Beethovengaarde. Daarna begonnen specialisten van de forensische opsporing met een onderzoek in en rond het pand.

Zij hebben sporen veiliggesteld die mogelijk meer informatie geven over de feiten en omstandigheden rondom het overlijden. De politie gaat door met het onderzoek.