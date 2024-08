Man verdacht van belagen vrouwen Utrecht opgepakt in Maastricht

De man die verdacht wordt van het belagen van vrouwelijke fietsers in Utrecht is opgepakt in Maastricht. Dat meldt de politie.

De verdachte werd vrijdag rond 22.45 uur aangehouden in de buurt van station Maastricht. De politie was afgelopen week dringend naar hem op zoek. Donderdag werd zijn foto verspreid en vrijdag de auto waarin hij zou rondrijden. Dat voertuig is volgens de politie gevonden in Roermond en in beslag genomen.

In de nacht van maandag op dinsdag werd een 19-jarige vrouw met geweld van haar fiets getrokken op de Weg tot de Wetenschap, vlak bij de Universiteit Utrecht in het oosten van de stad. Toen het slachtoffer vanuit het centrum richting Utrecht Science Park reed, kwam een auto haar tegemoetrijden onder het viaduct van de A27. De bestuurder stapte uit en trok de vrouw met geweld van haar fiets, maar zij wist te ontkomen.

Een aantal dagen eerder was er volgens een woordvoerder van de politie al een vergelijkbaar incident. Meer informatie daarover wilde de politie niet delen, maar "het lijkt er wel erg op", zei de woordvoerder.

Veroordeeld voor zedenmisdrijf

De aangehouden man is al veroordeeld voor een zedenmisdrijf, meldden bronnen vrijdag aan de NOS. Het gaat om een man over wie het AD in 2015 schreef dat hij een vrouw in een park in Dordrecht had verkracht. Hij had dit ook zelf gefilmd. De man kreeg hiervoor drie jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd.

De Utrechtse recherche gaat verder met het onderzoek naar de belagingen in stad.