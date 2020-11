Wekdienst 7/11: Wachten op uitslag in de VS • Slowaken testen bevolking massaal

Goedemorgen! Het is inmiddels vier dagen na de presidentsverkiezingen in Amerika, waar het nog altijd wachten is op een winnaar. En in Arnhem wordt de 73-jarige man herdacht die eind oktober na mishandeling van vijf jongeren om het leven kwam.

Wat heb je gemist?

De verkiezingsstrijd in de VS is nog altijd onbeslist. Het draait nu vooral om de uitslag in de staten Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada en Arizona.

De afgelopen uren is de voorsprong van Biden in Pennsylvania, Nevada en Georgia weer iets toegenomen. In North Carolina staat Trump op voorsprong. Arizona is volgens persbureau AP en Fox News al beslist in het voordeel van Biden, maar volgens onder meer CNN zijn de verschillen daar nog te klein.

President Trump heeft afgelopen nacht geen toespraak gegeven. Biden "We kunnen de overwinning nog niet opeisen, zei hij tijdens de toespraak in zijn woonplaats Wilmington. "Maar de cijfers spreken voor zich, we gaan winnen."