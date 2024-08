Vitesse boekt eerste zege van het seizoen, FC Eindhoven pakt koppositie

Vitesse heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de eerste divisie. Op bezoek bij VVV-Venlo hadden de Arnhemmers genoeg aan een raak afstandsschot van Miliano Jonathans kort na de rust (0-1).

Erg overtuigend ging het niet voor Vitesse, dat met elf Nederlanders aan de aftrap verscheen. Het werd vrijwel de hele wedstrijd in de verdediging gedwongen door VVV, dat het beste van het spel had en wellicht wel recht had op een doelpunt.

Vitesse speelde tegen VVV in het derde tenue: een opvallend blauw shirt waarin enkele spandoeken van Vitesse-fans uit het verleden verwerkt zijn. Het shirt is bedoeld als ode aan de supporters, die de club ook trouw bleven toen het voortbestaan onzeker was.

Eindhoven pakt koppositie

FC Eindhoven boekte op bezoek bij Telstar een overtuigende 3-0 zege en heeft daarmee de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie gepakt. De Brabanders staan als enige club in de competitie op zes punten, al kunnen FC Dordrecht en SC Cambuur dat puntenaantal later dit weekend nog evenaren.

De 20-jarige Hugo Deenen, die deze zomer overkwam van de amateurs van VV Geldrop, was de grote man aan Eindhovense zijde door twee doelpunten te maken. Het eerste was een goed schot na een individuele actie, zijn tweede goal was een prima kopbal.