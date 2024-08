Fortuna is veel sterker dan Almere City en wint ook tweede duel van het seizoen

Fortuna had het in de openingsfase nog best even lastig met Almere City, dat sinds deze zomer wordt getraind door Hedwiges Maduro en vorige week verloor van AZ.

Maar na zo'n twintig minuten spelen nam Fortuna het heft meer en meer in handen. Zeker als Makan Aïko werd gevonden, werd het gevaarlijk.

Aïko kwam deze zomer over van Le Mans, waar hij vorig seizoen in de Ligue 3 maar één keer scoorde in tien wedstrijden. In Sittard is hij meteen los: vorige week scoorde hij al tegen Go Ahead en in de eerste helft tegen Almere draaide hij zijn tegenstanders dol.

Een kwartier voor rust kreeg Fortuna waar het recht op had. Alen Halilovic werd met een snelle aanval over links vrijgespeeld in de zestien. Met zijn fijne linkerbeen knalde hij raak.