Brouwer en Meeuwsen verliezen en zwaaien af, ook Stam en Schoon stranden op EK

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn in de achtste finales van de EK beachvolleybal uitgeschakeld. Het verlies is meteen het officiële einde van het succesvolle duo Brouwer/Meeuwsen, dat in 2016 op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro brons veroverde.

De 36-jarige Meeuwsen stopt met het beachvolleybal, de twee jaar jongere Brouwer denkt nog na over zijn toekomst. Na de nederlaag werd het duo onthaald met een staande ovatie; veertien jaar vormden ze een koppel. De twee routiniers krijgen zondagmiddag in het stadion rondom de finales nog een officieel afscheid.

Brouwer en Meeuwsen verloren in Den Haag met 2-1 van landgenoten Matthew Immers en Steven van de Velde, die zich daarmee plaatsen voor de kwartfinales.

Bij de vrouwen waren de kwartfinales het eindstation voor Katja Stam en Raïsa Schoon. Het Nederlandse duo verloor van de Zwitsers Esmeë Böbner en Zoë Vergé-Dépré met 2-0 (21-19, 21-18). Stam en Schoon, als nummer twee geplaatst, konden daarmee hun favorietenrol niet waarmaken op de EK.