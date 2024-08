Twee tieners opgepakt bij uitslaande brand in winkelcentrum Alkmaar

In Alkmaar woedt een uitslaande brand in een winkelcentrum aan de Europaboulevard. Vanwege de brand zijn de bovenliggende appartementen ontruimd. Boven de stad zijn vanaf grote afstand rookwolken te zien.

De brand ontstond in een filiaal van Kik, waar kleding en huishoudelijke spullen worden verkocht. Later breidde de brand zich uit naar een naastgelegen pand. Voor zover bekend konden alle medewerkers van de kledingwinkel op tijd naar buiten komen en zijn er geen gewonden, wel werd iemand nagekeken in een ambulance.

De politie heeft twee tienermeisjes aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de brand. Volgens de politie werden ze eerder op de avond gezien bij een kleinere brand die was ontstaan in een filiaal van Decathlon.

Kort na het uitbreken van die kleinere brand werd al een melding via Burgernet verstuurd om uit te kijken naar twee tieners "rond de 16 à 17 jaar oud". Pas na het uitbreken van de grote brand in het winkelcentrum werden ze door de politie gevonden.

NL-Alert

Vanwege de brand heeft de Veiligheidsregio ook een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving, met het advies om ramen en deuren te sluiten, en om de mechanische ventilatie uit te zetten.

De bewoners van de ontruimde appartementen zijn veelal ondergebracht bij familie of vrienden, zegt de Veiligheidsregio. Voor wie nergens heen kon, is een nabijgelegen buurtcentrum geopend. Hoeveel appartementen er zijn ontruimd, kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio niet zeggen.

De brandweer is nog volop bezig met bluswerkzaamheden: