Nieuwe aanhouding voor explosieven bij woning overleden loodgieter Vlaardingen

In het onderzoek naar de explosieven die eergisteren bij de woning van de overleden loodgieter Ron van Uffelen uit Vlaardingen zijn gevonden, heeft de politie vandaag een derde verdachte aangehouden. De 19-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van de voorwerpen, meldt de politie.

Na de vondst werden woensdag al twee verdachten aangehouden: een 33-jarige man uit Almere en een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van de explosieven. Die verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven veertien dagen langer vastzitten, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Afgelopen woensdagochtend werden er bij de woning van de loodgieter twee brandbare voorwerpen gevonden. Op dat moment waren er mensen thuis. De voorwerpen waren niet geëxplodeerd. Na de vondst werd de woning extra beveiligd, ook omdat de familie van Van Uffelen daar om had gevraagd.

Van Uffelen zelf overleed twee dagen eerder in het ziekenhuis, nadat hij zaterdag was opgenomen met hartproblemen.

Meerdere keren doelwit

De woning wordt al langere tijd belaagd. Zo zijn er meer dan twintig aanslagen geweest en werd de woning op last van de burgemeester gesloten. Die maatregel van de gemeente is inmiddels afgelopen, waardoor het gezin sinds begin vorige maand weer in de woning verbleef.

De politie kan niet zeggen uit welke hoek de aanslagen komen. Zelf zei loodgieter Van Uffelen geen idee te hebben waarom hij doelwit was. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever. Bij eerdere aanslagen werden meerdere mensen aangehouden, één persoon is tot nu toe veroordeeld.