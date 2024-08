Pannenkoekenboot vaart tegen kade in Rotterdam, meerdere mensen lichtgewond

In Rotterdam is vanmiddag de Pannenkoekenboot tegen de kade gevaren. Meerdere mensen raakten lichtgewond.

Het ongeluk met het varende pannenkoekenrestaurant gebeurde rond 14.20 uur bij de Parkhaven. Volgens de politie waren er zo'n honderd mensen aan boord. Alle opvarenden zijn van de boot gehaald en opgevangen.

Veertien opvarenden zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Van hen zijn twee mensen met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Schade

Volgens de regionale omroep Rijnmond was de boot net vertrokken toen hij met de punt tegen de kade knalde. Ooggetuigen zeggen tegen de omroep dat er een enorme knal te horen was. Door de klap is de boot aan de voorkant flink beschadigd. Ook de kade liep schade op.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De kapitein was niet onder invloed, laat de politie weten.