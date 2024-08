Vijf vragen over warmtepompen, nu de prijzen dalen

Sinds de nieuwe coalitie een streep zette door de verplichting om een warmtepomp aan te schaffen, zijn de prijzen van warmtepompen wat gedaald. Is nu dan het juiste moment om een warmtepomp aan te schaffen?

Experts adviseren: doe eerst andere duurzame investeringen. Vijf vragen over de warmtepomp.

Waarom fluctueert de prijs van warmtepompen?

"De prijzen van warmtepompen stegen toen het vorige kabinet de verplichting aankondigde. Nu daar geen sprake meer van is, dalen ze weer. Dat is marktwerking", zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. Dat kan volgens hem nu zo'n 850 euro schelen. Een standaard warmtepomp kostte vorig najaar zo'n 4250 euro. Nu heb je dezelfde pomp voor 3400 euro.

Isabelle van der Ende van Milieu Centraal legt uit dat de prijzen fluctueren doordat die afhankelijk zijn van diverse factoren. "Naast vraag en aanbod speelt bijvoorbeeld ook de gasprijs een rol." Als de gasprijs stijgt, kijken huishoudens eerder naar andere mogelijkheden.

Dat beeld herkent Techniek Nederland, de ondernemersvereniging van de technieksector. "Na de inval van Rusland in Oekraïne nam de belangstelling voor warmtepompen toe. Dat leidde tot prijsstijgingen", zegt een woordvoerder.

Wat tot slot ook meespeelt, is de komst van nieuwe, goedkopere pompen, weet André de la Porte. "Deze ontwikkeling zagen we eerder ook bij zonnepanelen."

Wat zijn de voordelen van een warmtepomp?

Een warmtepomp helpt om van het gas af te gaan en is daarmee een duurzame optie voor het verwarmen van een woning. Daarnaast levert het financieel voordeel op, zegt Van der Ende.

Maar hoeveel geld een huishouden bespaart dankzij een warmtepomp, is afhankelijk van vele factoren, zoals de mate van isolatie en de grootte van de woning. "Bij een goed geïsoleerd hoekhuis kun je zo'n 1000 euro per jaar besparen", aldus Van der Ende.

Volledig elektrisch of hybride: welke warmtepomp is het best?

Een volledig elektrische warmtepomp verwarmt de verwarming en het water in je huis. "Als je woning goed of redelijk is geïsoleerd, dan kun je voor een elektrische warmtepomp kiezen", zegt Van der Ende. "Als je woning minder goed is geïsoleerd dan is een hybride exemplaar een betere optie."

Een hybride warmtepomp werkt namelijk samen met de cv-ketel. De hybride warmtepomp verwarmt dan de woning, waarbij de cv-ketel de pomp ondersteunt wanneer het extreem koud is. Daarnaast verwarmt de cv-ketel het water. Met een hybride pomp gebruik je zo'n 60 procent minder gas, weet André de la Porte.

Een hybride pomp is vaak geschikt voor woningen die voor 1992 zijn gebouwd waarbij sindsdien geen isolatie is aangebracht.

Wat komt er nog meer bij kijken als ik eenmaal een warmtepomp heb aangeschaft?

Vaak zijn verschillende aanpassingen nodig voordat een elektrische warmtepomp kan worden geïnstalleerd. "Denk bijvoorbeeld aan een elektrische installatie en andere radiatoren of vloerverwarming", zegt André de la Porte.

Daarom kunnen de kosten flink oplopen. "Het is meer dan het omwisselen van een cv-ketel voor een warmtepomp." Bij een hybride warmtepomp is daar minder snel sprake van.

Wanneer is het interessant om een warmtepomp te kopen?

André de la Porte adviseert niet om een warmtepomp aan te schaffen alleen vanwege de iets lagere prijs. Volledig geïsoleerde en gemoderniseerde woningen kunnen er nu van profiteren, zegt hij, "maar de keuze voor de investering gaat vaak gepaard met een verbouwing of een kapotte cv-ketel. Dat zullen er niet zo veel zijn."

Een warmtepomp is een laatste stap waarmee je je woning verduurzaamt, zegt Van de Ende. Volgens haar valt bovendien de meeste winst te behalen met isolatie.

"Het isoleren van de vloeren, muren, ramen en een schuin dak levert bij een gemiddelde hoekwoning een besparing van 1740 euro per jaar op." Zo'n investering kost volgens Milieu Centraal ruim 10.000 euro, inclusief subsidie.