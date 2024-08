Kerbaol zorgt voor eerste Franse ritzege in Tour Femmes, aanvalster Vos pakt groen

Twijfels

Flink wat rensters, onder wie Demi Vollering, Puck Pieterse en Mareille Meijering, begonnen met twijfels aan de pittige rit door de Vogezen en de Jura na een avondje wonden likken.

De valpartij in de finale van de rit naar Amnéville had het klassement ook behoorlijk op zijn kop gezet. Niet Vollering, maar de Poolse Kasia Niewiadoma straalde in het geel in startplaats Remiremont.

Voor Vollering, die door haar val nu negende staat op 1.19 van de gele trui, was het vooral hopen dat ze niet te veel hinder zou ondervinden van haar verwondingen.

Kopgroep

Veertien rensters, onder wie Ellen van Dijk en - net als gisteren - Fem van Empel, trokken zich daar niets van aan en kozen al vroeg in de etappe het ruime sop.

Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) was de best geklasseerde in de kopgroep op 1.56, maar de Vlaamse was het onderweg vooral om de bergpunten te doen.