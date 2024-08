Priske blij dat Stengs bij Feyenoord blijft: 'Zie geen probleem, noch mentaal noch fysiek'

Na de teleurstellende competitie-ouverture - in de eigen Kuip moest het gepromoveerde Willem II een 1-1 gelijkspel worden toegestaan - wacht Feyenoord zondag een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. En daarin kan trainer Brian Priske beschikken over twee nieuwe krachten.

Hoewel nieuw... Dat is Calvin Stengs natuurlijk niet, integendeel. Maar de aanvallende middenvelder leek toch echt op weg naar het Amerikaanse Charlotte FC. Na twijfels over de fitheid van de creatieve voetballer, die in zijn AZ-tijd een zware knieblessure heeft gehad, ging er alsnog een streep door de transfer.

Priske kan er niet rouwig om zijn. "Ik ben blij dat ik Calvin terug heb. Een fantastische speler. Dat liet hij in het begin van het seizoen ook weer zien. We hebben hem zeker gemist tegen Willem II. Ik ben dus erg blij dat ik hem terug heb. Ook omdat hij een geweldig jongen is."

Op en top professional

Priske heeft na het afketsen van de overgang wel even met Stengs gesproken, maar zag geen problemen. Noch in mentaal noch in fysiek opzicht. "Hij is een op en top professional. Hij kwam heel positief over. Hij heeft vandaag ook op een hoog niveau getraind, zoals we van hem gewend zijn."