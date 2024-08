Catshuis, pand vol historie, na jaren weer centrum van de macht

Door de jaren heen kwamen er, onder meer via VVD-coryfee Hans Wiegel, anekdotes en sterke verhalen naar buiten over drankgebruik door bewindspersonen tijdens en rond vergaderingen in de jaren 70 en 80. Premier Van Agt vierde er zelfs carnaval. Ook was er de beroemde foto van toenmalig minister Roger van Boxtel, die in 1999 rond een kabinetsberaad een handstand maakte in de tuin van het Catshuis. De foto belandde op de voorpagina van de Volkskrant.

In 2012 was het Catshuis het toneel van crisisonderhandelingen tussen coalitiepartners VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Nadat het Centraal Planbureau had bekendgemaakt dat het begrotingstekort voor 2013 zou oplopen tot 4,5 procent, kwamen delegaties van de partijen, onder wie Mark Rutte (VVD), Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) er samen om over bezuinigingen te praten. De wekenlange gesprekken liepen op niets uit en resulteerden in de zogenoemde Catshuiscrisis, die leidde tot het ontslag van het kabinet door Rutte op 23 april.

Het Catshuis werd vaak gebruikt voor crisisberaad, omdat er ruimte was voor pauze en onderonsjes in de tuin. Ook konden politici naar buiten zonder direct door journalisten te worden aangesproken.

Tijdens de coronacrisis was het Catshuis vaak de plek waar ministers en deskundigen bijeenkwamen om te spreken over maatregelen als de lockdown, de avondklok en mondkapjes. Ook RIVM-directeur Jaap van Dissel, een van de bekendste gezichten van de coronapandemie in Nederland, was daar geregeld bij.