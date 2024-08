Taylor over gemiste penalty's van vriend Brobbey: 'In trainingen schiet hij ze wel binnen'

Taylor hield zijn hoofd koel en schoot twee strafschoppen binnen. "Ik heb gewoon vertrouwen in mezelf dat ik die ballen erin schiet. Ik liep er wel koeltjes heen. De atmosfeer in het stadion was goed, elke keer als wij een penalty namen jutten ze ons op. Dat geeft ook vertrouwen."

Trainen op penalty's

Ajax-trainer Francesco Farioli had zijn ploeg goed voorbereid op de penaltyreeks, vertelt Taylor. Sinds de wedstrijd tegen FK Vojvodina, de vorige tegenstander van de Amsterdammers in Europa, liet hij zijn spelers na elke training strafschoppen nemen.

Desondanks bracht Taylors vriend Brian Brobbey het er minder goed vanaf: de spits miste twee keer. "Tja, we trainen er wel op. In de trainingen schoot hij ze wel binnen...", neemt Taylor het op voor zijn vriend.

De middenvelder is positief over de weg die Ajax met Farioli is ingeslagen. "Maar ik denk dat de trainer het gewoon goed heeft opgepakt, ons fit heeft gemaakt en goed een team aan het creëren is. Dat zag je gister ook wel, toen we de penalty's moesten nemen stonden we allemaal in een cirkel. De tegenstander stond uit elkaar. Dat zijn misschien toch de kleine verschillen die een goed team naar de overwinning leiden."